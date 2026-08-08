Экс-министру США закрыли доступ к гостайне из-за утечки данных о самолете Трампа Пентагон лишил экс-главу ВВС США допуска к гостайне

Москва8 авг Вести.Бывший министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл лишен доступа к секретным данным из-за разглашения сведений о новом президентском самолете Air Force One, сообщает Пентагон в соцсети Х.

Сегодня Пентагон отозвал право бывшего министра ВВС США Фрэнка Кендалла на доступ к секретным материалам. Это решение связано с несанкционированным раскрытием им в СМИ данных о возможностях Air Force One заявил представитель Пентагона Шон Парнелл

Кендалл полностью утратил доверие ведомства и больше не может претендовать на высокопоставленные должности, уточнил Парнелл.

Газета The New York Times (NYT) разместила статью, в которой раскрыла недостатки системы безопасности нового самолета стоимостью $400 млн, подаренного президенту США Дональду Трампу Катаром.

Новый самолет Трампа Air Force One уступает по своим возможностям предыдущей модели. Старый самолет оборудован системой, способной ослеплять приближающиеся зенитные ракеты. Сведений о наличии подобной системы на новом самолете нет, утверждает NYT.

В Белом доме подчеркнули, что новый Air Force One оснащен современными протоколами безопасности, обеспечивающими защиту президента США на высшем уровне.

После выхода статьи власти начали расследование по факту утечки сведений.

В США проверят действия диспетчеров, не задержавших рейсы из аэропорта им. Рональда Рейгана при вылете вертолета с Трампом на борту с площадки Белого дома.