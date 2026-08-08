Москва8 авгВести.Бывший министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл лишен доступа к секретным данным из-за разглашения сведений о новом президентском самолете Air Force One, сообщает Пентагон в соцсети Х.
Сегодня Пентагон отозвал право бывшего министра ВВС США Фрэнка Кендалла на доступ к секретным материалам. Это решение связано с несанкционированным раскрытием им в СМИ данных о возможностях Air Force Oneзаявил представитель Пентагона Шон Парнелл
Кендалл полностью утратил доверие ведомства и больше не может претендовать на высокопоставленные должности, уточнил Парнелл.
Газета The New York Times (NYT) разместила статью, в которой раскрыла недостатки системы безопасности нового самолета стоимостью $400 млн, подаренного президенту США Дональду Трампу Катаром.
Новый самолет Трампа Air Force One уступает по своим возможностям предыдущей модели. Старый самолет оборудован системой, способной ослеплять приближающиеся зенитные ракеты. Сведений о наличии подобной системы на новом самолете нет, утверждает NYT.
В Белом доме подчеркнули, что новый Air Force One оснащен современными протоколами безопасности, обеспечивающими защиту президента США на высшем уровне.
После выхода статьи власти начали расследование по факту утечки сведений.
В США проверят действия диспетчеров, не задержавших рейсы из аэропорта им. Рональда Рейгана при вылете вертолета с Трампом на борту с площадки Белого дома.