WP: ЦРУ США не поверило в угрозу Трампу на фоне истории с самолетом

ЦРУ скептически отнеслось к предупреждению Израиля об угрозе для Трампа от Ирана WP: ЦРУ США не поверило в угрозу Трампу на фоне истории с самолетом

Москва13 авг Вести.Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) высказывало сомнения в достоверности информации, предоставленной Израилем, о якобы подготовке Ираном покушения на американского лидера Дональда Трампа.

Несмотря на скептицизм представителей разведывательного сообщества, Белый дом и Секретная служба США предпочли не рисковать и усилить меры безопасности, сообщает газета The Washington Post (WP). В результате Трамп был вынужден использовать не привычный "борт номер один", а другой самолет.

The Washington Post узнала, что после саммита НАТО в Анкаре, проходившего 7 и 8 июля, Трамп сначала поднялся на президентский лайнер, но через несколько минут его тайно переместили в самолет C-32A ВВС США, на котором американский лидер покинул Турцию, хотя официально утверждалось, что он находился в своем самолете.

Трамп прибыл на саммит НАТО в Турцию на модернизированном Boeing 747-8, подаренном Катаром.

После завершения саммита Трамп непосредственно перед вылетом заявил, что "в память о прежних временах" вернется в США на самолете, который использовал прежде. Однако 11 августа он признал, что по рекомендации Секретной службы и военных сменил лайнер.