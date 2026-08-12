Стало известно, что стало "приманкой" в операции по вывозу Трампа из Турции Стал известен порядок действий Трампа во время тайной смены самолета в Турции

Москва12 авг Вести.Дональд Трамп подтвердил секретную смену самолета при своем вылете из Турции после саммита НАТО 8 июля. Как была устроена операция, зачем лидеру США понадобились три самолета и какой из них оказался "приманкой" - в материале РБК.

Напомним, что Трамп перед камерами поднялся на борт президентского лайнера, после чего в обстановке строгой секретности лидера США перевезли на грузовике для кейтеринга к соседнему, меньшему по размеру самолету C-32A ВВС США (военная модификация Boeing 757). На нем Трамп секретно и вылетел из столицы Турции. Причиной назывались разведданные о потенциальной угрозе со стороны Ирана. Ключевую роль в оценке угрозы со стороны Ирана сыграл глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, отмечает NYT.

Президентский VC-25A (Air Force One) выполнял роль основной "приманки", поскольку публично позиционировался как борт президента, на котором он якобы вылетел из Турции на авиабазу Милденхолл в Великобритании. C-32A послужил для скрытой эвакуации Трампа из Турции в Великобританию. А подаренный Катаром Boeing 747-8, на котором Трамп прибыл на саммит в Турцию после операции отправился из Великобритании в США с Трампом на борту эти самолеты были задействованы в секретной операции

Первым из Турции в Великобританию 8 июля вылетел Boeing 747-8, затем — Air Force One, а вслед за ним — C-32A. При этом C-32A приземлился на британской авиабазе на девять минут раньше президентского лайнера, пишет NYT. Информация о маршруте C-32A отсутствует, так как бортовые транспондеры не передавали данные о траектории его полета и координатах.

По прибытии на базу Милденхолл Трампа так же незаметно перевезли на автомобиле на борт Air Force One. Затем глава Белого дома на глазах у журналистов покинул президентский лайнер, на котором он якобы прилетел, и перебрался на катарский Boeing 747-8 для вылета в США.

Перед тем как покинуть турецкий саммит НАТО Трамп сообщил, что полетит на Air Force One вместо Boeing 747-8, на котором он прибыл в Анкару, а катарский самолет отправят на крупную базу в Европе для демонстрации военным.

Из всех находящихся в Air Force One при вылете из Турции о спецоперации знал лишь госсекретарь Марко Рубио. На борту также находились журналисты и высокопоставленные сотрудники Белого дома, включая министра финансов Скотта Бессента, директора по коммуникациям Белого дома Стивена Ченга и замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера. При проведении спецоперации им приказали задернуть шторки иллюминаторов. Что они подумали, когда при вылете из Анкары на "борту № 1" Дональда Трампа не оказалось, стоит только догадываться.