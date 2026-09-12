Зеленский сообщил о потребности в 100-120 ракетах Patriot в месяц на зиму

Зеленский заявил о необходимости сотен ракет для Patriot ежемесячно Зеленский сообщил о потребности в 100-120 ракетах Patriot в месяц на зиму

Москва12 сен Вести.Украине необходимы сотни ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot в месяц. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом, нежелательной организацией в РФ).

По словам Зеленского, российское производство баллистических ракет сейчас составляет около 140 единиц в месяц. Он считает, что для их перехвата, согласно стандартам НАТО, необходимо иметь вдвое больше ракет для систем противовоздушной обороны.

При этом украинский президент признал, что получение такого количества ракет ежемесячно нереалистично. В качестве более достижимой цели он назвал обеспечение Украины 100-120 ракетами на период холодных месяцев.

Мы можем получить их из США – либо из имеющихся запасов, либо из текущего производства сказал Зеленский

Кроме того, он отметил, что американские предприятия имеют ограниченные производственные возможности, хотя политическая воля к поставкам, по его словам, существует.

Ранее стало известно, что Украина согласовала с Канадой поставку ракет противовоздушной обороны. Помощь Киеву обошлась Оттаве в 350 канадских долларов