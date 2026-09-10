Карни: Украина и Канада согласовали поставку ракет ПВО на 350 миллионов долларов

Канада и Украина договорились о поставках ракет-перехватчиков для систем ПВО Карни: Украина и Канада согласовали поставку ракет ПВО на 350 миллионов долларов

Москва10 сен Вести.Канада и Украина согласовали поставку ракет противовоздушной обороны на 350 миллионов канадских долларов через механизм США Jumpstart. Информацией поделился канадский премьер-министр Марк Карни на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции, прошедшей в провинции Альберта.

Ранее сегодня Канада и Украина завершили согласование соглашения о поставке критически важных ракет-перехватчиков для ПВО через американский механизм Jumpstart пояснил Карни

Ранее глава МИД Канады скрыла часть отчета о помощи Украине. Речь идет об отчете 2023 года, в котором признавалось участие военнослужащих в работе с организациями Mriya Aid и Mriya Report.