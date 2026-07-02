Москва2 июл Вести.Министр иностранных дел Канады Анита Ананд, возглавлявшая ранее министерство обороны, распорядилась удалить часть выводов из отчета о сотрудничестве канадских военнослужащих с организациями, оказывавшими помощь Украине. Об этом сообщает газета Ottawa Citizen со ссылкой на рассекреченные документы.

По данным издания, речь идет об отчете 2023 года, в котором признавалось участие военнослужащих в работе с организациями Mriya Aid и Mriya Report. Как утверждает газета, из документа была исключена часть текста, в которой говорилось о возможных ошибках и заблуждениях со стороны военных.

Нам известно, что некоторые служащие вооруженных сил Канады поддерживают Украину через благотворительные организации, Мы также признаем, что некоторые из доноров этих организаций могли быть введены в заблуждение или в некоторых случаях ошибаться приводится в материале вырезанная часть из документа

Журналисты добавляют, что организации Mriya Aid и Mriya Report подозреваются в нецелевом расходовании средств, в том числе на личные покупки и оплату пиццы.

Газета также утверждает, что в деятельности этих организаций участвовали канадские офицеры. По данным издания, они без необходимого одобрения руководства встречались с американскими чиновниками для обсуждения вопросов, связанных с Украиной, что могло противоречить действующим правительственным требованиям.

Ранее в МИД России пообещали обнародовать адреса предприятий в Канаде, где производят беспилотники для Украины.