Посольство РФ уличило Оттаву во лжи о ситуации с Киево-Печерской лаврой Канада распространяет ложную информацию о ситуации с Киево-Печерской лаврой

Москва16 июн Вести.Власти Канады распространяют ложные данные о ситуации с Киево-Печерской лаврой. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Оттаве.

Отвечая на заявление аппарата премьер-министра Канады Марка Карни, в котором осуждается удар по Киеву и сообщается о пожаре в лавре, в диппредставительстве РФ подчеркнули, что российские военные не наносят и не планируют удары по объектам гражданской инфраструктуры.

В очередной раз вынуждены указать на то, что канадское правительство сознательно предоставляет общественности ложную информацию. Офису премьер-министра прекрасно известно о том, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot в результате работы украинской [системы] ПВО подчеркнули в российском посольстве

Ранее советник Патриарха Московского и всея Руси, протоиерей Николай Балашов сказал в беседе с ИС "Вести", что удар ВСУ по Киево-Печерской лавре причинил боль всем православным христианам. По мнению священнослужителя, одна из главных целей киевского режима – навсегда разделить Россию и Украину.

15 июня Минобороны России заявило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве предположили, что причиной некорректной работы данного комплекса является использование Киевом ракет с истекшими сроками годности. Последние, как отмечается, передали властям Украины западные союзники.