Канада ввела санкции против 23 физлиц и пяти компаний из РФ

Москва11 мая Вести.Канада ввела санкции против пяти компаний и 23 физических лиц из России, сообщает МИД страны.

говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского ведомства

Согласно списку, в числе физических лиц, попавших под санкции Канады, – 72-летняя мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. В списке также числятся Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН", региональное отделение "Юнармии" Севастополя, волгоградская волонтерская организация "Учасье", учебный центр и лагерь "Авангард".

Санкции были введены в ответ на якобы нарушения российским правительством прав украинских детей, отмечается в заявлении.

В июне 2025 года помощник президента РФ, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, Владимир Мединский сообщил, что Украина передала РФ список из 339 детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Он подчеркнул, что каждый ребенок вернется к своим родителям, и призвал прекратить ориентированные на "сердобольных европейцев" спекуляции на детской теме.