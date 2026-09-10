Карни едва не пропустил подпись под соглашением о помощи Украине с ПВО

Премьер Канады чуть не забыл подписать документ о поставках ПВО Украине Карни едва не пропустил подпись под соглашением о помощи Украине с ПВО

Москва10 сен Вести.Премьер-министр Канады Марк Карни едва не пропустил подписание одного из документов о сотрудничестве с Украиной. Это произошло во время церемонии заключения соглашений с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Калгари.

В частности, Карни и Зеленский подписывали декларацию о долгосрочном сотрудничестве в экономике, безопасности и политике. После обмена документами главы двух стран уже встали из-за стола, однако премьеру напомнили, что необходимы дополнительные подписи. Тот рассмеялся, вернулся за стол и пошутил, что таким образом разминался.

Позднее Карни сообщил, что стороны согласовали условия поставок Украине средств ПВО на 350 миллионов канадских долларов, то есть около 253 миллионов американских долларов, через механизм закупок вооружения у США.