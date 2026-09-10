Премьер Канады намерен обсудить с Зеленским вопросы обороны и экономики

Карни встретится с Зеленским 10 сентября в канадской провинции Альберта Премьер Канады намерен обсудить с Зеленским вопросы обороны и экономики

Москва10 сен Вести.Премьер-министр Канады Марк Карни встретится с Владимиром Зеленским 10 сентября в Калгари, провинция Альберта. Об этом свидетельствует рабочий график главы канадского правительства, опубликованный в среду.

Согласно расписанию, встреча начнется в 18:00 мск. Карни также сообщил, что Зеленский вместе с супругой находится в Канаде с визитом с 9 по 11 сентября.

Основными темами переговоров, по словам канадского премьера, станут дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами в оборонной, экономической и энергетической сферах.

Ранее Зеленский посетил Норвегию в связи с похоронами короля Харальда V. Глава киевского режима грубо нарушил дипломатический этикет, неуважительно совместив траурные мероприятия с просьбами о поставках оружия.