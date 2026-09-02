Зеленский анонсировал визит в Канаду и США, где попросит увеличить помощь Киеву Globe and Mail: Зеленский планирует поездку в Канаду, чтобы попросить помощи

Москва2 сен Вести.Владимир Зеленский готовит очередной выезд на Запад, на этот раз в Северную Америку, сообщает канадская газета Globe and Mail со ссылкой на информированные источники. По ее данным, Зеленский намерен посетить Канаду в середине следующей недели, однако визит пока находится в стадии согласования и может быть отменен.

По данным издания, "Зеленский планирует посетить Канаду на следующей неделе, но поездка еще не согласована".

Правительство Зеленского организует визит в Канаду в середине недели... Цель поездки - убедить Оттаву оказать больше помощи Киеву. Источник также сообщил, что украинский лидер планирует и поездку в США, однако и эта часть турне под вопросом из-за «неуточненных проблем с запланированной частью визита в США пишет газета

Правительство Канады понимает, что глава киевского режима Владимир Зеленский представляет собой "отработанный материал". Таким образом российский посол в Оттаве Олег Степанов ранее прокомментировал объявление премьер-министра Канады Марка Карни о применении новых ограничительных мер против Москвы.