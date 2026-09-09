В Норвегии назвали позорищем поведение Зеленского на похоронах короля В Норвегии раскритиковали поведение Зеленского на похоронах короля

Москва9 сен Вести.Неожиданный визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Осло на похороны короля Харальда V, в ходе которого он обсуждал с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере вопросы военной поддержки, выглядел неуместно, об этом пишет Investornytt.

Глава киевского режима грубо нарушил дипломатический этикет, неуважительно совместив траурные мероприятия с просьбами о поставках оружия.

Маскировать визит на похороны ради скрытого мотива попросить оружие и деньги – это, как минимум, бестактно. У Стере должно было хватить рассудительности, чтобы разграничить эти два вопроса сообщается в материале

Обозреватель также обратил внимание на несвоевременность подобных переговоров.

Накануне похорон Зеленский встречался с премьер-министром Норвегии для обсуждения дальнейшей поддержки Киева, укрепление противовоздушной обороны и потребности Украины перед наступлением зимы.

Как отмечалось ранее, журналисты заранее направили официальный запрос в норвежский МИД, чтобы выяснить, будет ли Зеленский присутствовать на церемонии. Однако ведомство отказалось предоставить информацию.