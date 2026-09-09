В Осло прошли похороны короля Норвегии Харальда V Короля Норвегии Харальда V похоронили в Осло

Москва9 сен Вести.В Осло состоялись похороны короля Норвегии Харальда V. Траурная церемония прошла в Кафедральном соборе Осло, после чего гроб перевезли в крепость Акерсхус.

Проститься с норвежским королем приехали представители всех королевских домов Европы, лидеры Германии, Финляндии и Исландии, а также представители других европейских стран.

Флаги подняты​​​. После заключительного салюта из крепости Акерсхус похороны короля Харальда и национальный траур официально завершились говорится в сообщении NRK



Монарх скончался 28 августа в 6:35 утра после ухудшения состояния здоровья и лечения в больнице из-за бактериальной инфекции крови. Харальду V было 89 лет. Он правил Норвегией 35 лет с 1991 года и был старейшим действующим монархом Европы. Короля похоронили в Осло, сообщает телерадиокомпания NRK.