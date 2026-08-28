Москва28 авг Вести.Королем Норвегии после смерти Харальда V cтал его сын Хокон, он выбрал себе имя Хокон VIII, заявили в королевском доме страны.

Его величество король Хокон VIII говорится в сообщении королевского дома

Ранее стало известно, что Харальд скончался в пятницу в возрасте 89 лет​​​. Он умер в больнице, после того как его госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Харальд боролся с гемолитической анемией. В ходе лечения возникли осложнения, из-за которых он был госпитализирован 17 августа.