Москва28 авгВести.Королем Норвегии после смерти Харальда V cтал его сын Хокон, он выбрал себе имя Хокон VIII, заявили в королевском доме страны.
Его величество король Хокон VIIIговорится в сообщении королевского дома
Ранее стало известно, что Харальд скончался в пятницу в возрасте 89 лет. Он умер в больнице, после того как его госпитализировали в очень тяжелом состоянии.
Харальд боролся с гемолитической анемией. В ходе лечения возникли осложнения, из-за которых он был госпитализирован 17 августа.