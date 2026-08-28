Москва28 авг Вести.Король Норвегии Харальд V в возрасте 89 лет ушел из жизни. Он умер в больнице, после того как его госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил королевский двор.

Харальд боролся с гемолитической анемией. В ходе лечения возникли осложнения, из-за которых его госпитализировали 17 августа.

С глубокой скорбью мы сообщаем, что Его величество король Харальд скончался сегодня. Король Харальд мирно скончался в больнице Rikshospitalet говорится в сообщении королевского двора

Еще во время госпитализации обязанности монарха были временно возложены на 53-летнего наследного принца Хокона.