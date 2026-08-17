Москва17 авг Вести.Король Норвегии Харальд V был срочно госпитализирован в больницу после планового медицинского осмотра. Как сообщил королевский дом, причиной стали осложнения, вызванные лечением хронического заболевания крови.

В официальном заявлении уточняется, что в последние недели 89-летний монарх проходил терапию гемолитической анемии. Однако у него образовался избыток жидкости в организме, что потребовало немедленной госпитализации. Ожидается, что король пробудет в больнице около двух недель. Временное исполнение его обязанностей возложено на наследного принца Хокона.

Ранее король Норвегии перенес операцию на сердце, а также другие вмешательства. В феврале на Тенерифе Харальд V был госпитализирован с инфекцией и обезвоживанием.