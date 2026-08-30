Москва30 авг Вести.Церемония прощания и похороны короля Норвегии Харальда V, умершего 28 августа, пройдут 9 сентября. Об этом сообщил королевский двор.

Мероприятия начнутся в 13.00 по местному времени (12:00 мск).

Церемония прощания с королем Харальдом V состоится в Кафедральном соборе Осло в среду, 9 сентября, в 13.00 говорится в сообщении

89-летнего короля Норвегии Харальда V госпитализировали 17 августа из-за осложнений, связанных с инфекцией и гемолитической анемией. 28 августа он скончался в больнице.

Престол займет 53-летний наследный кронпринц Хокон.