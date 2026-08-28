Монарх королевства Торо в Уганде умер в 34 года

В Уганде умер самый молодой король в мире Монарх королевства Торо в Уганде умер в 34 года

Москва28 авг Вести.Монарх автономного королевства Торо на западе Уганды Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV, взошедший на престол в возрасте 3,5 лет, скончался в 34 года. Сообщение об этом за подписью премьера Торо Калвина Армстронга Рвомиире Акиики опубликовано на сайте королевства.

Монарх скончался 27 августа в 22.00 по местному времени.

Преемственность престола гарантирована. Его Величество оставляет после себя принца-наследника, личность которого будет официально объявлена в соответствующее время в соответствии с традициями и обычаями Королевства Торо говорится в сообщении

Официально причина и обстоятельства смерти монарха не сообщались. По информации турецкого агентства Anadolu Ajansi, покойный король Торо страдал от рака и проходил лечение в США.

Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV родился в апреле 1992 года и стал монархом Торо в сентябре 1995 года, после смерти отца, Патрика Дэвида Мэтью Кабойо Олими III. Ойо был признан книгой рекордов Гиннеса как самый молодой действующий монарх мира.

По своему государственному устройству Уганда – республика, однако пяти традиционным королевствам на ее территории – Торо, Буганде, Буньоро, Бусоге и Рвензуруру – предоставлена культурная автономия. Монархи королевств не обладают политической властью, однако играют значительную роль в культурной и общественной жизни.

Ранее в Норвегии на 90-м году жизни скончался король Харальд V. Его корону унаследовал 53-летний сын Хокон Магнус, избравший себе тронное имя Хокон VIII.