Okapi: неизвестная болезнь унесла жизни не менее 14 человек в ДР Конго

Загадочная смертельная болезнь захватила ДР Конго Okapi: неизвестная болезнь унесла жизни не менее 14 человек в ДР Конго

Москва22 июн Вести.Болезнь неизвестного происхождения за две недели привела к смерти 14 человек на западе Демократической Республики (ДР) Конго. Информацию об этом распространило радио Okapi со ссылкой на депутата от региона Жака Илунгу.

По словам депутата, получившего такие данные от местных медиков, заболевание охватило несколько деревень на территории Булунгу в провинции Квилу​​​. Депутат уточнил, что местные жители паникуют и массово уезжают в Идиофу, а также в прилегающие районы. Депутат призвал принять меры для отправки санитарных групп.

Информацию о вспышке заболевания подтвердила экс-министр здравоохранения провинции Бена Мутуй. По ее данным, зафиксировано 20 случаев смерти.

Ранее СМИ сообщили, что число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго превысило 1 тысячу человек.