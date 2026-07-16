ВОЗ сообщила о выписке последнего пациента с Эболой в Уганде

Последний пациент с Эболой в Уганде выписался из больницы ВОЗ сообщила о выписке последнего пациента с Эболой в Уганде

Москва16 июл Вести.Последний пациент с подтвержденным диагнозом лихорадки Эбола выписывается из больницы в Уганде 16 июля. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам гендиректора ВОЗ, с этого дня начинается 42-дневный отсчет, по завершении которого при отсутствии новых случаев заболевания вспышку Эболы в стране признают завершенной.

В Уганде сегодня выписывают из больницы последнего пациента с подтвержденным диагнозом, что знаменует начало 42-дневного обратного отсчета до окончания вспышки заболевания в этой стране сказал он в ходе брифинга в штаб-квартире организации

Глава ВОЗ также сообщил, что за время вспышки в Уганде было зарегистрировано 20 случаев заражения, два человека скончались.

Кроме того, по его данным, число жертв заболевания в Конго приблизилось к 800 человек.

Академик РАН Геннадий Онищенко ранее подчеркивал, что Эбола – очень опасная инфекция, хотя против нее создали вакцину. При этом эксперт отметил, что лихорадка не станет причиной новой мировой пандемии.