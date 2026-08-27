Медики оценивают состояние здоровья короля Норвегии как "очень тяжелое" Состояние здоровья 89-летнего короля Норвегии Харальда V ухудшилось

Москва27 авг Вести.Состояние здоровья 89-летнего короля Норвегии Харальда V ухудшилось, оценивается как "очень тяжелое". Об этом говорится в сообщении королевского дома страны. Отмечается, что наследный принц Хокон и королева отменили все мероприятия.

Состояние здоровья Его Величества короля очень тяжелое. Их королевские высочества кронпринц-регент Хокон и королева Соня отменили все мероприятия отмечается в заявлении

Ранее сообщалось, что заболевшему королю Норвегии Харальду V, который проходит лечение от гемолитической анемии, стало хуже за время выходных.