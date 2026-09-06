Стало известно, кто вместо Карла III поедет на похороны короля Норвегии Вместо Карла III на похороны короля Харальда V поедет принц Уильям

Москва6 сен Вести.Король Великобритании Карл III не приедет на похороны своего троюродного брата - норвежского монарха Харальда V, вместо него на церемонии появится его сын - принц Уильям. Информацию об этом распространил телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Похороны пройдет в среду, 9 сентября, в Осло​​​.

Принц Уильям будет представлять своего отца, короля Карла, на похоронах короля Норвегии Харальда V сказано в сообщении телеканала

Согласно этой информации, вместе с принцем на церемонии будет присутствовать его тетя – принцесса Анна. Она отправится в Норвегию на следующей неделе с частным визитом в качестве крестной матери нового короля Хокона VIII.

Норвежский король Харальд V умер 28 августа в 89-летнем возрасте. 1 сентября на престол взошел его 53-летний сын - Хокон VIII.