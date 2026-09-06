Москва6 сенВести.Король Великобритании Карл III не приедет на похороны своего троюродного брата - норвежского монарха Харальда V, вместо него на церемонии появится его сын - принц Уильям. Информацию об этом распространил телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.
Похороны пройдет в среду, 9 сентября, в Осло.
Принц Уильям будет представлять своего отца, короля Карла, на похоронах короля Норвегии Харальда Vсказано в сообщении телеканала
Согласно этой информации, вместе с принцем на церемонии будет присутствовать его тетя – принцесса Анна. Она отправится в Норвегию на следующей неделе с частным визитом в качестве крестной матери нового короля Хокона VIII.
Норвежский король Харальд V умер 28 августа в 89-летнем возрасте. 1 сентября на престол взошел его 53-летний сын - Хокон VIII.