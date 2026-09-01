Москва1 сен Вести.Король Норвегии Хокон VIII принес присягу в парламенте, сообщил телеканал NRK.

Я обещаю и клянусь управлять Королевством Норвегия в соответствии с его конституцией и законами. <...> Мы с королевой подтверждаем, что готовы выполнить свой долг перед страной и народом сказал норвежский монарх

53-летний Хокон VIII стал королем после смерти его отца - Харальда V.

Харальд скончался в пятницу, 28 августа, в возрасте 89 лет​​​. Он умер в больнице, после того как его госпитализировали в очень тяжелом состоянии.