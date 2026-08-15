Москва15 авг Вести.Власти Лихтенштейна приняли историческое решение, отменив многовековую традицию, согласно которой трон наследовали исключительно мужчины, сообщает пресс-служба княжеского дома Лихтенштейна.

Заявление обнародовано по случаю национального праздника, который одновременно является религиозным и государственным. Праздник объединяет память о Вознесении Девы Марии и предусматривает торжества в связи с днем рождения князя Франца Иосифа II (великий князь в 1938–1989 годах, родился 16 августа 1906 года, на следующий день после праздника Вознесения).

Престол теперь разрешено передавать старшему ребенку действующего монарха независимо от пола. Женщины, принадлежащие к княжескому дому, получат равные с мужчинами права голоса при решении вопросов, регулируемых семейным уставом.

Ранее в Лихтенштейне действовала система майората, при которой наследниками становились только мужчины. Наследный принц Алоис, который уже 22 года исполняет обязанности главы государства вместо своего отца Ханса-Адама II, пояснил, что цель изменений – обеспечить управление государством и княжеским домом тем человеком, который лучше всего подготовлен к этой роли.

Принц Алоис уточнил, что речь идет о детях монарха, которые с ранних лет знакомятся с особенностями княжества и правящей династии, проживая в столице страны – Вадуце.

Новые правила распространяются только на будущих потомков принца Алоиса и его супруги, наследной принцессы Софии.

Правила не имеют обратной силы и не затрагивают уже рожденных членов княжеской семьи. Таким образом, действующий порядок наследования сохраняется для ныне живущих потомков, а изменения коснутся только следующих поколений.

Между тем в феврале 2026 года парламент Норвегии проголосовал за сохранение в стране монархии. Местные СМИ отмечали, что голосование прошло в то время, когда королевская семья оказалась в центре нескольких скандалов. Согласно опросам популярность правящей династии снижается.