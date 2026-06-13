Москва13 июн Вести.В центре британской столицы состоялся традиционный военный парад по случаю официального дня рождения короля Карла III. Монарх вместе с членами семьи наблюдал за церемонией с трибуны. Трансляцию мероприятия вел телеканал Sky News.

В торжественном шествии по парадной улице Мэлл от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии приняли участие более 1,4 тысячи военнослужащих, включая свыше 400 музыкантов. В параде было задействовано 200 лошадей. Король Карл III и королева Камилла проследовали к месту церемонии в открытой карете типа "Аскот-ландо", изготовленной еще в эпоху правления королевы Виктории (1837–1901). За главой государства в открытых экипажах следовали остальные члены королевской семьи.

На плацу монарх провел смотр гвардейских полков и наблюдал за торжественным выносом знамени Первого батальона Гренадерского гвардейского полка — в этом году эта честь была оказана именно ему. Данный обычай, известный как Trooping of Colour ("Вынос знамени"), сопровождает церемонию уже почти 300 лет. После завершения строевой части Карл III и его родственники в сопровождении полков Дворцовой кавалерии вернулись в Букингемский дворец, чтобы с балкона увидеть авиационную часть парада и выслушать артиллерийский салют из 41 залпа, который в честь дня рождения монарха дал отряд Королевской конной артиллерии. Вместе с королем за авиашоу наблюдали королева Камилла, наследник престола принц Уильям с семьёй и другие представители династии.

Традиция отмечать два дня рождения монарха — реальный и официальный (с летним парадом) — ведет начало от короля Георга II (1683–1760), родившегося в ноябре. В 1748 году он повелел праздновать свой день рождения публично летом, когда погода более благосклонна. С тех пор этот обычай сохраняется. Королева Елизавета II, появившаяся на свет 21 апреля 1926 года, после коронации 2 июня 1953 года выбрала для официальных торжеств июнь. Ее сын Карл III, родившийся 14 ноября 1948 года, также решил отмечать свой официальный день рождения летом и тоже остановил свой выбор на июне.