Карл III: Британия увеличит расходы на оборону Король Великобритании Карл III сообщил об увеличении трат на оборону страны

Москва13 мая Вести.Британское правительство увеличит расходы на оборону страны и укрепит позиции НАТО в вопросе безопасности в Европе, а также продолжит оказывать военную помощь Украине, заявил король страны Карл III в своей тронной речи на церемонии открытия новой сессии британского парламента.

Мое правительство также будет соблюдать нерушимые обязательства Соединенного Королевства перед НАТО и союзниками по НАТО, в том числе посредством устойчивого увеличения оборонных расходов сказал монарх

Король отметил, что Британия "продолжит оказывать непоколебимую поддержку" Украине. Также он заверил. что британские министры будут стремиться улучшать отношения с европейскими партнерами, что будет важным шагом на пути к укреплению общеевропейской безопасности.

Ранее Карл III совершил визит в Вашингтон, где во время выступления в Конгрессе США призвал к единству НАТО.