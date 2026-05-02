Делимханов в ответ на заявление Карла III: Россия будет отстаивать свои интересы

Делимханов ответил на заявление Карла III о войне с Россией Делимханов в ответ на заявление Карла III: Россия будет отстаивать свои интересы

Москва2 мая Вести.Российская Федерация нацелена на мир, однако готова отстаивать свои интересы в любой точке планеты. Таким образом депутат Госдумы Адам Делимханов прокомментировал слова короля Великобритании Карла III о якобы подготовке к войне с Россией.

Карл, запомни, Россия готова к миру, но она также готова отстаивать свои интересы, религиозные и семейные ценности в любой точке планеты написал Делимханов в своем Telegram-канале

По его словам, Великобритания не та страна, которая может диктовать миру условия. Делимханов также добавил, что попытка нанести удар по РФ обернется катастрофой для инициатора.

Ранее первый заместитель главы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа назвал глупостями слова короля Карла III о том, что США должны быть готовы к войне с Россией.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что британскому королю следует вспомнить, что его реальная роль в мировой политике заключается в том, что он "царствует, но не правит".

Россия уже неоднократно заявляла, что никогда не собиралась нападать на другие государства. Так, президент РФ Владимир Путин заявлял, что люди в странах НАТО, которые пугают свое населением тем, что Россия собирается напасть на Европу, "не в себе немножко".