Царствуют, но не правят: Медведев напомнил Карлу III его роли в политике Медведев напомнил королям Британии и Швеции их реальную роль в мировой политике

Москва29 апр Вести.Британскому и шведскому короли Карлу III и Карлу XVI Густаву следует вспомнить, что их реальная роль в мировой политике заключается в том, что они "царствуют, но не правят". На это указал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.

Так он прокомментировал визит британского монарха в Вашингтон и шведского короля – в Киев.

Европейским монархам стало так скучно, что они наплевали на правила и полезли в политику. Что еще можно сказать о Карле III и Карле XVI Густаве, рассуждающих о защите Украины и статье 5 Североатлантического договора? Не пора ли им вспомнить, что они "царствуют, но не правят"? говорится в публикации

Ранее шведский аналитик Ларс Берн раскритиковал Карла XVI Густава за его визит в Киев. По его словам, миллиарды, потраченные на Украину, лишь делают хуже сфере безопасности в самой Швеции. Также он упрекнул монарха в том, что своей встречей с Владимиром Зеленским он "придал законности этому человеку".