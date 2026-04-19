Мэр Львова на встрече с королем Швеции назвал его "чрезвычайным происшествием"

Мэр Львова оконфузился с приветствием на встрече с королем Швеции Мэр Львова на встрече с королем Швеции назвал его "чрезвычайным происшествием"

Москва19 апр Вести.Мэр расположенного на западе Украины Львова Андрей Садовой на встрече с посетившим город королем Швеции Карлом XVI Густавом допустил ошибку в обращении к монарху.

Вместо правильного обращения "Ваше высочество" украинский чиновник использовал фразу "Ваша чрезвычайность".

Это произошло во время их совместной прогулки по городу, о чем стало известно из видео, опубликованного Садовым на странице в соцсети X.

Градоначальник обратился к королю на английском языке, но вместо слов "Your Highness" произнес "Your Emergency", что в переводе на русский язык означает "чрезвычайная ситуация" или "крайняя необходимость".

Позднее Садовой признал эту ошибку, разместив в сети X соответствующий пост.

Да, я сказал (королю – прим. ред.) your emergency. Можете делать мемы. Разрешаю сыронизировал львовский мэр

Карл XVI Густав вместе с главой МИД королевства Марией Мальмер Стенергард прибыл на Западную Украину в пятницу, 17 апреля.