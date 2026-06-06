Москва6 июнВести.Депутаты горсовета Каменки-Бугской во Львовской области забыли выключить трансляцию после заседания. И случайно показали свое застолье с алкоголем. Об этом сообщают украинские СМИ.
На кадрах видно, как чиновники веселятся и употребляют спиртное прямо в зале для слушаний.
При этом оригинальное видео с Youtube-канала законодательно органа было тут же удалено.
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил, что выделенный Евросоюзом кредит в размере 90 миллиардов евро на Украине будет разворован.