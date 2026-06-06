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Во Львове депутаты забыли выключить камеру и показали застолье прямо в зале

Львовские депутаты перед застольем в горсовете не включили камеру и оконфузились Во Львове депутаты забыли выключить камеру и показали застолье прямо в зале

Москва6 июн Вести.Депутаты горсовета Каменки-Бугской во Львовской области забыли выключить трансляцию после заседания. И случайно показали свое застолье с алкоголем. Об этом сообщают украинские СМИ.

На кадрах видно, как чиновники веселятся и употребляют спиртное прямо в зале для слушаний.

При этом оригинальное видео с Youtube-канала законодательно органа было тут же удалено.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил, что выделенный Евросоюзом кредит в размере 90 миллиардов евро на Украине будет разворован.