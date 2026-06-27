Москва27 июн Вести.Мэр Львова Андрей Садовый должен принести извинения лидеру польской партии "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому. Об этом заявил экс-премьер Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.

В соцсети он выложил видеоролик, в котором называет скандалом и позором угрозы львовского мэра подать на Качиньского в суд за ложные обвинения.

Что это вообще значит? Неужели мэр Львова угрожает судебным преследованием Ярославу Качиньскому — лидеру партии "Право и справедливость", который поддержал Украину в самый тяжелый момент войны, встал на сторону Украины, а не на сторону расчетов и трусости? Это позор. Это скандал заявил Моравецкий

Политик указал, что без помощи Польши "Львов сегодня мог бы выглядеть иначе", и мэру города стоит помнить, "кто действовал, а кто лишь говорил".

Моравецкий добавил, что, прославляя убийц из Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена и признана экстремистской в РФ) и прославляя символику бандеровцев, мэр Львова наносит удар по польско-украинским отношениям.

Ранее на конференции по Украине в Гданьске Ярослав Качиньский назвал Андрея Садового "явным бандеровцем" и "человеком, который не платит польской компании за уже выполненные работы". Он добавил, что само присутствие мэра Львова на конференции демонстрирует, как будет выглядеть сотрудничество украинцев с поляками.

Садовый, в свою очередь, заявил, что слова Качиньского не соответствуют действительности. Мэр Львова сообщил, что в Гданьске его вообще не было – он находился с рабочей поездкой в Дюссельдорфе, а контракт мэрии с польским подрядчиком был расторгнут из-за невыполнения обязательств. Садовый добавил, что может подать в суд на Качиньского за ложные обвинения.