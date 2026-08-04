Москва4 авгВести.Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал отменить льготы и привилегии для украинцев. Он подчеркнул, что в этом плане "государство должно быть решительным".
Никаких привилегий. Если есть еще какие-либо привилегии, то их нужно отменитьзаявил Моравецкий в ходе трансляции на YouTube-канале польского журналиста Богдана Рымановского
Бывший польский премьер указал, что многие граждане Украины, находясь на территории Польши, ведут себя неподобающим образом, "бывают наглыми и ведут себя дерзко", нарушают закон. В таких случаях, полиция должна эффективно вмешиваться, подчеркнул он.
Ранее Польша решила уравнять украинцев в правах с другими иностранными гражданами. По заявлению польских властей, решение принято для распространения помощи, которая раньше считалась специальной, на всех иностранцев.
Тем временем, по данным польского МВД, в стране растет число преступлений, жертвами которых становятся украинцы. Речь идет о преступлениях, связанных с ненавистью по национальному признаку, пояснили в ведомстве.