Корнилов попытался раскрыть глаза украинцам, за что они платят своей кровью Корнилов: кровь украинцев европейцы используют исключительно в своих интересах

Москва24 июн Вести.Комментируя заявление экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого о том, что Украина платит кровью за польскую старую технику в рамках политики обмена, политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" призвал украинцев осознать свою истинную роль для Европы.

Он посоветовал украинцам внимательно прослушать речь Моравецкого и сделать выводы.

Вам прямо говорят - вы платите кровью за наши интересы, за интересы воплощения мечты [польского маршала, бывшего главы Польского государства Юзефа] Пилсудского. Кстати, хочу напомнить, он мечтал о Междуморье [геополитическом проекте федерации государств, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями], о Великой Польше от моря до моря, соответственно, претендовал и пытался захватить те территории, которые вы считаете украинскими. Так просто хочу напомнить, что он до Киева дошел в 1920 году сказал Корнилов

Он предостерег украинцев, указав, что политика обмена с Польшей фактически служит инструментом для осуществления имперских замыслов польских элит.

Вы платите своей кровью за воплощение мечты польских имперских панов, которые всегда вас называли быдлом - это официальное словечко было в адрес украинских холопов у поляков, а они взамен вам списанные ржавые танки дадут. И он (Моравецкий - прим.ред.) гордо об этом говорит, как о воплощении польской политики в отношении вас, украинцев. Да откройте ж глаза! Вот для чего вы нужны Европе. Вот для чего вы нужны полякам и европейским деятелям, которые вашу кровь используют только исключительно в своих интересах. И плевать им, сколько украинцев еще погибнет заявил Корнилов

Ранее бывший премьер-министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий заявил, что Польша уступила Украине, одобрив визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Гданьск.