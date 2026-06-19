Москва19 июн Вести.Польша снова уступила Украине, одобрив визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Гданьск. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.

Он подчеркнул, что нынешнее правительство Дональда Туска "бросило в огонь" все планы по восстановлению Украины, которые подготовило правительство партии "Право и справедливость".

Польша здесь снова оказалась в тени. Польша снова проиграла сказал Моравецкий интервью RMF24

Профессор Варшавского университета Адам Веломски, в свою очередь, рассказал, что Зеленский может получить выгоду от ухудшения отношений между Украиной и Польшей, так как это станет поводом для мобилизации украинцев против Варшавы.

Ранее стало известно, что Польша не передаст киевскому режиму оставшиеся у нее истребители МиГ-29, пока не получит от Украины интересующие ее технологии дронов.