Зеленский впервые после обострения отношений с Варшавой прибыл в Польшу

Зеленский впервые после скандала с УПА прилетел в Польшу Зеленский впервые после обострения отношений с Варшавой прибыл в Польшу

Москва29 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые после обострения отношений между Киевом и Варшавой прибыл в Польшу. Об этом сообщили украинские СМИ.

По информации журналистов, Зеленский прилетел в Польшу по дороге из Соединенных Штатов – его самолет приземлился в городе Люблин. Отмечается, что глава киевского режима намерен провести переговоры с польским премьер-министром Дональдом Туском.

Это первый визит Зеленского в Польшу после обострения в отношениях между Киевом и Варшавой, которое возникло из-за решения присвоить одному из украинских военных подразделений имя героев УПА говорится в публикации

Ранее посол Польши в Дании Ева Дембска заявила, что доверие Варшавы к Киеву подорвано из-за чествования Зеленским нацистов из УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). Вместе с тем Туск отмечал, что рассчитывает на "отрезвление" Украины на фоне героизации Киевом нацистских преступников.