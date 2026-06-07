Зеленский полетел в Лондон через Молдавию на фоне обострения отношений с Польшей

Зеленский полетел в Лондон через Молдавию из-за конфликта с Польшей, пишут СМИ Зеленский полетел в Лондон через Молдавию на фоне обострения отношений с Польшей

Москва7 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский полетел в Великобританию через территорию Молдавии на фоне обострения отношений с Польшей. Об этом пишут украинские СМИ.

По информации журналистов, Зеленский вылетел в Лондон через аэропорт Кишинева. При этом ранее, как утверждается, глава киевского режима регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для заграничных поездок.

К настоящему моменту нет официальной информации о том, с чем связана смена места вылета самолета с главой киевского режима на борту, добавили журналисты.

Конфликт между Варшавой и Киевом возник из-за решения Зеленского присвоить одному из подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) имени "героев УПА" ("Украинская повстанческая армия" признана экстремистской и запрещена в РФ). Эти действия украинской стороны вызвали возмущение в Польше.

Собравшиеся в Лондоне на встречу премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц почти час обсуждали переговоры ЕС с Россией без Зеленского. А кот Ларри покинул Даунинг-Стрит, 10, до появления главы киевского режима.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя этот конфликт, заявила, что он является проявлением "жабогадюкинга".