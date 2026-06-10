Самолет Зеленского приземлился в Польше после нескольких полетов в обход нее

Самолет Зеленского вернулся в Польшу после совершенных в облет страны поездок Самолет Зеленского приземлился в Польше после нескольких полетов в обход нее

Москва10 июн Вести.Самолет главы киевского режима Владимира Зеленского вернулся в Польшу после нескольких зарубежных визитов в обход страны, с которой возник очередной конфликт из-за националистов из Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".

Борт совершил перелет в Краков в ночь на вторник, 10 июня, из Кишинева, куда прилетел из Таллина, где проходил саммит с участием главы киевского режима. Сообщалось, что Зеленский использовал для полетов в ЕС аэропорт Жешува, но позже маршрут изменили из-за напряжений в отношениях между Варшавой и Киевом.

Самым сложным вопросом в польско-украинских отношениях является трактовка Волынской резни. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента признала 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. Согласно позиции Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА (запрещенной в России экстремистской организации) против населения республики.

Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после того, как 26 мая Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ)​​​.

В конце мая глава киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН также могут перезахоронить.

9 июня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина должна взять на себя ответственность за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии.