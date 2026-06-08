Зеленский после конфликта с Польшей из-за УПА начал летать в ЕС через Молдавию

Зеленский экстренно сменил маршрут полетов в Европу из-за конфликта с Польшей Зеленский после конфликта с Польшей из-за УПА начал летать в ЕС через Молдавию

Москва8 июн Вести.Владимир Зеленский в условиях обострившихся отношений с Варшавой изменил привычную логистику своих зарубежных поездок. Как сообщает издание "Страна.ua", теперь для перелетов в Европу он использует воздушное пространство Молдавии, отказавшись от прежнего маршрута через Польшу.

Журналисты обратили внимание, что в ходе недавнего визита в Лондон Зеленский следовал через Кишинев, тогда как раньше для выезда за границу он неизменно пользовался аэропортом польского города Жешув.

В Лондон <...> он летел через Кишинев — тогда как ранее для зарубежных визитов обычно использовал польский Жешув говорится в публикации

Официальных комментариев о причинах смены маршрута не поступало, однако, по данным источника, это совпало с резким ухудшением отношений между Киевом и Варшавой.

Причиной дипломатического напряжения стало решение украинских властей присвоить одному из подразделений Сил специальных операций имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена на территории России) — организации, которая в годы Великой Отечественной войны воевала против советских войск и сотрудничала с нацистами. На счету УПА многочисленные преступления, в том числе Волынская резня 1943 года — массовое уничтожение польского населения, а также тысячи украинцев, отказавшихся поддерживать националистов.