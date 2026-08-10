Ярослав Качиньский вновь пообещал найти и наказать виновников гибели его брата Брат погибшего президента Польши пообещал найти и наказать виновных в катастрофе

Москва10 авг Вести.Найти и наказать всех находящихся на территории Польши виновных в авиакатастрофе польского президентского самолета Ту-154 пообещал брат погибшего президента Леха Качиньского, бывший премьер-министр страны Ярослав Качиньский. Он вновь обвинил в крушении лайнера Москву и заявил, что у России были "сообщники в Польше", сообщает Rzeczpospolita.

Качиньский заявил, что верит в день победы, когда все виновные в трагедии, унесшей жизнь его брата, будут найдены и наказаны.

Россия вне досягаемости, но мы поймаем и накажем тех, кто находится в Польше пообещал Ярослав Качиньский

Выступление лидера польской партии "Право и Справедливость" ("ПиС") Ярослава Качиньского на очередной траурной церемонии, посвященной памяти жертв Смоленской авиакатастрофы, прошло в Варшаве на площади Пилсудского. Оно сопровождалось выкриками и попытками заглушить речь Качиньского.

Президентский авиалайнер Ту-154 с польской делегацией, летевшей на мемориальные мероприятия в Катынь, упал 10 апреля 2010 года под Смоленском. В условиях тумана самолет опасно сблизился с землей и задел верхушки берез. На борту самолета были 96 человек. Все они погибли. На борту самолета находилась делегация из 88 высокопоставленных польских чиновников, включая главу государства Леха Качиньского и его супругу.

В России по факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело. Оно прекращено в связи с гибелью лиц, действия которых привели к катастрофе – членов экипажа самолета и главкома ВВС Польши Анджея Бласика, приказавшего летчикам садиться в Смоленске в сложных погодных условиях вместо захода на второй круг или ухода на запасной аэродром.

Те, кто использовал это дело в политических целях, уничтожили общую память, позже признал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, версия о русском следе в крушении польского президентского лайнера оказалась несостоятельной.