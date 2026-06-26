Москва26 июн Вести.Лидер польской консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал власти Польши заблокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз на фоне ухудшения отношений между Варшавой и Киевом. Об этом сообщила газета Financial Times.

Качиньский выступил с таким заявлением в день открытия в Гданьске международной конференции по восстановлению Украины. В своем обращении политик сообщил, что намерен вернуть Киеву ранее врученную ему медаль. По его словам, этот шаг должен выразить его отношение не столько к украинцам, сколько к украинской элите.

Financial Times отмечает, что заявление Качиньского свидетельствует об ужесточении позиции его партии в отношении Украины.

Ранее сообщалось о том, что конфликт между Польшей и Украиной, вероятнее всего, не помешает продвижению Киева по пути евроинтеграции, хотя для польских властей эта тема остается болезненной.