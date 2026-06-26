Политолог Романова: напряженность с Польшей не остановит Украину на пути в ЕС Политолог Романова: конфликт Киева с Варшавой не помешает евроинтеграции Украины

Москва26 июн Вести.Конфликт между Польшей и Украиной, скорее всего, не станет препятствием для евроинтеграции Киева, хотя эта тема остается чувствительной для польских властей. Об этом в интервью заявила доктор политических наук, профессор и заместитель заведующего кафедрой европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова в интервью Ленте.ru.

Польша действительно подчеркивает, что этот вопрос для нее чувствительный. Но внешняя угроза для нее важнее, и польские власти не намерены раздувать эту проблему. Хотя противоречия между странами могут сохраниться, Польша вряд ли станет препятствовать переговорному процессу и подрывать единство ЕС сказала она

Политолог считает, что противоречия между Польшей и Украиной могут сохраняться и дальше. При этом польские власти могут попытаться получить выгоду от вступления Украины в ЕС, чтобы укрепить собственные позиции внутри объединения.

Отношения Украины и Польши ухудшились после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский решил присвоить одному из подразделений ВСУ название в честь "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в России). 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла.