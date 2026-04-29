"Это кошмар": в Швеции раскритиковали визит короля Карла XVI Густава в Киев Аналитик Берн: шведский король пересек красную черту, встретившись с Зеленским

Москва29 апр Вести.Король Швеции Карл XVI Густав пересек красную линию, встретившись с Владимиром Зеленским. Такое мнение в эфире SwebbTV выразил шведский аналитик Ларс Берн.

На сей раз, как мне кажется, он перешел красную черту. Это ужасно, ведь своим визитом как бы придал законности этому человеку. Кошмар! Это недостойно монарха и двора заявил он

По словам Берна, все миллиарды, потраченные на Украину, лишь ухудшают ситуацию с безопасностью в самой Швеции. Аналитик подчеркнул, что подобная политика настраивает Россию против королевства и обостряет ее неприязнь к Стокгольму. При этом, по его словам, никто во всей политической элите даже не осмеливается заговорить об этом.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что король Швеции унизил Зеленского, отказавшись от рукопожатия.

Визит шведского монарха и главы МИД страны Марии Мальмер Стенергард на Украину состоялся в апреле. Мэр Львова Андрей Садовый во время приветствия оговорился, обратившись к королю "Ваша чрезвычайность" вместо "Ваше величество".

Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее назвал недоброй возможность украинской стороны принимать на своей территории западных политиков.