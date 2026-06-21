Москва21 июнВести.Король Великобритании Карл III в ближайшие дни впервые в истории раскроет размер налоговых выплат, пишет портал SkyNews.
Отмечается, что информация о налоговых выплатах будет обнародована "позже на этой неделе".
Букингемский дворец заявляет, что публикация этой информации… является частью усилий по повышению прозрачности, а также по "модернизации и развитию"отмечается в сообщении
В середине июня в центре британской столицы состоялся традиционный военный парад по случаю официального дня рождения короля Карла III. Монарх вместе с членами семьи наблюдал за церемонией с трибуны.