Daily Mail: Карла III на кладбище в США встречали с перевернутым флагом Британии

Карла III на кладбище в США приветствовали с перевернутым британским флагом Daily Mail: Карла III на кладбище в США встречали с перевернутым флагом Британии

Москва1 мая Вести.Американский военный во время посещения короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы Арлингтонского национального кладбища в пригороде Вашингтона держал перевернутый британский флаг, сообщает газета Daily Mail.

Королевскую чету на кладбище встретили торжественным салютом из орудий, после чего начали звучать гимны США и Великобритании. Издание заметило на видеозаписи мероприятия, что важный момент церемонии был омрачен неправильным положением флага Соединенного Королевства.

Согласно правилам Геральдической палаты, британский флаг расположен правильно, когда более широкая белая полоса диагонального креста находится над красной полосой. Если красная полоса лежит над более широкой белой – флаг перевернут, и это считается демонстрацией неуважения.

Ранее сообщалось, что перед визитом Карла III в Вашингтоне вывесили несколько флагов Австралии вместо британских.