Reuters: перед визитом Карла III в Вашингтоне развесили флаги Австралии

В Вашингтоне вывесили флаги Австралии перед визитом британского короля Карла III Reuters: перед визитом Карла III в Вашингтоне развесили флаги Австралии

Москва25 апр Вести.В преддверии визита короля Великобритании Карла III в Вашингтон у Белого дома разместили несколько австралийских флагов вместо британских. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что ошибку заметили и заменили флаги на нужные.

Пятнадцать австралийских флагов ненадолго оказались среди более чем 230 флагов, выставленных в честь прибытия британского монарха в столицу США говорится в публикации

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин отмечал, что отношения между США и Британией достаточно глубокие, и, несмотря на определенные "трещины" в них, интересы по большинству вопросов у стран совпадают.