Сын наследной принцессы Норвегии осужден за изнасилование Сына норвежской принцессы приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилование

Москва15 июн Вести.Старший сын наследной принцессы Норвегии Метте-Марит, 29-летний Мариус Борг Хейби, осужден на четыре года тюрьмы по обвинениям в изнасиловании. Об этом сообщает CBS News.

Кроме того, Хейби обязали выплатить денежные компенсации пострадавшим.

Ему было предъявлено в общей сложности 40 уголовных обвинений, в том числе за менее тяжкие преступления, такие как нападение, преступления, связанные с наркотиками, и нарушение судебного запрета говорится в публикации

Адвокат осужденного, Эллен Холагер, заявила, что Хейби непременно подаст апелляцию.

Ранее правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на наследную принцессу Амалию и ее сестру принцессу Алексию.