Москва15 июнВести.Старший сын наследной принцессы Норвегии Метте-Марит, 29-летний Мариус Борг Хейби, осужден на четыре года тюрьмы по обвинениям в изнасиловании. Об этом сообщает CBS News.
Кроме того, Хейби обязали выплатить денежные компенсации пострадавшим.
Ему было предъявлено в общей сложности 40 уголовных обвинений, в том числе за менее тяжкие преступления, такие как нападение, преступления, связанные с наркотиками, и нарушение судебного запретаговорится в публикации
Адвокат осужденного, Эллен Холагер, заявила, что Хейби непременно подаст апелляцию.
Ранее правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на наследную принцессу Амалию и ее сестру принцессу Алексию.