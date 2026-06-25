CNN: семья в США обвинила SnapChat в причастности к изнасилованию их дочери

В США подан иск против мессенджера SnapChat из-за изнасилования CNN: семья в США обвинила SnapChat в причастности к изнасилованию их дочери

Москва25 июн Вести.Против популярного приложения-мессенджера SnapChat подан очередной иск. В суд обратилась семья из США, которая обвинила ресурс в том, что он поспособствовал в изнасиловании их 12-летней дочери-подростка, сообщает телеканал CNN.

В иске утверждается, что такие функции SnapСhat, как "Быстрое добавление" и "Snap Map", позволили насильнику... связаться с девочкой... и установить с ней дружеские отношения с намерением склонить ее к сексуальной связи говорится в публикации

По данным телеканала, насильник признал свою вину в растлении малолетней и в склонении девочки к интимной связи. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.