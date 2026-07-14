Американская учительница признала вину в связи с подростком Учительница из США совратила 16-летнего подростка и признала вину

Москва14 июл Вести.Преподавательница из Вашингтона призналась в совращении 16-летнего подростка, передает телеканал KREM.

В сообщении указывается, что 25-летняя Маккензи Нот признала в суде свою вину: в начале мая она вступила в противозаконную связь с сыном друзей семьи.

По данным телеканала, учительница переписывалась с парнем в мессенджере Snapchat, начала флиртовать с ним и уговорила подростка встретиться. Несовершеннолетний отвез девушку на холм на своей машине, где Нот начала домогаться до него.

Маккензи арестовали после заявления ее мужа, которому стало известно о совращении мальчика. Прокурор запросил для Нот тюремное заключение на срок от шести месяцев до года.

Ранее в Хабаровске был осужден тренер за совершение действий сексуального характера в отношении 11 несовершеннолетних учениц. Он приговорен к 18 годам лишения свободы.