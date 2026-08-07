Жительницу Норвегии отправили в тюрьму из-за необычного имени сына В Норвегии женщина оказалась в тюрьме из-за необычного имени сына

Москва7 авг Вести.Жительницу Норвегии Кирсти Ларсен отправили в тюрьму после отказа оплатить штраф, назначенный из-за спора с властями о выборе имени для сына, сообщает газета The Mirror.

По данным издания, это тринадцатый ребенок женщины. Она решила назвать мальчика именем Гэшер, что на иврите означает "мост". По словам матери, такое имя она выбрала после вещего сна.

Норвежские власти отказались зарегистрировать имя, сочтя его слишком иностранным и потенциально способным негативно повлиять на жизнь ребенка. Ларсен попыталась оспорить решение в суде, но безуспешно.

После судебного разбирательства женщине назначили штраф, который она отказалась оплачивать, заявив, что это означало бы признание вины. В результате денежное взыскание заменили на двухдневное тюремное заключение.

Ранее трое шведов были оштрафованы в Норвегии за кидание камней через границу с Россией.