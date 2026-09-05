Жители Норвегии ждут по семь часов в очереди, чтобы проститься с королем В Осло очередь к гробу короля Харальда V растянулась на 1,2 километра

Москва5 сен Вести.Тысячи жителей Норвегии выстроились в огромную очередь в центре Осло, чтобы почтить память скончавшегося короля Харальда V. По данным телеканала TV2, время ожидания для желающих попрощаться с монархом в субботу утром составляло от пяти до семи часов.

Очередь, растянувшаяся вокруг королевского дворца и парка, к полудню достигла длины в 1,2 километра. Полиция Осло отметила, что столь массовое паломничество граждан в выходной день было ожидаемым. Напомним, король Харальд V скончался 28 августа на 90-м году жизни. Церемония его похорон запланирована на 9 сентября.